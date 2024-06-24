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Адвокат Успенской ответила на обвинения в угрозах после интервью

Адвокат Сенина: конфликт Успенской с Джугелией вызвал компромат на Киркорова

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Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Адвокат Елена Сенина заявила, что интервью Лауры Джугелии с певицей Любовью Успенской не вышло, поскольку журналистка дружит с Филиппом Киркоровым. Ее слова передает kp.ru.

«Накануне [выхода интервью] нам позвонили и «раскрылись», что являются друзьями Филиппа Киркорова и компромат (а он был, и эксклюзивный, что российским гражданам явно было бы интересно узнать) на него выпускать не будут», — отметила защитница.

В итоге интервью не вышло. В СМИ сообщили, что причиной стало то, что знаменитость во время беседы оскорбила многих представителей шоу-бизнеса. Адвокат Успенской уверена, что причина кроется именно в дружбе журналистки с Киркоровым.

Когда было принято решение об отказе в публикации интервью, Успенская предложила журналистке найти компромисс из сложившейся ситуации: выплатить и певице, и ее адвокату компенсацию за потраченное время. Адвокат считает, что это было «корректное предложение», однако после него в СМИ появилась новость, что артистка якобы угрожала журналистке.

Сейчас Сенина вместе с Успенской планируют подать заявление о клевете против Джугелии.

22 июня сообщалось, что Джугелия отказалась публиковать интервью с Любовью Успенской. Затем, заявлял «СтарХит», певица стала угрожать журналистке — говорить, что ей «стоит ходить и оглядываться после такого отношения».

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