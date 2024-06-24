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Посоветовавшая дочери «Оземпик» Дана Борисова хочет сделать ей операцию

Телеведущая Борисова рассказала, что подарит дочери на 17-летие ринопластику

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danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова призналась, что собирается подарить дочери Полине Аксеновой ринопластику на 17-летие. Ее слова передает Telegram-канал «Светский хроник».

«Носик она просит в подарок. Все устраивает, она похожа на меня. Но носиком своим почему-то недовольна. Считает, что он похож на папин», — заявила знаменитость.

Борисова отметила, что решение об операции еще не окончательное: последнее слово за дочерью. Однако телеведущая «категорически» не станет запрещать девочке идти к хирургу, если она захочет.

В феврале Борисова попала в больницу после приема «Оземпика», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа. Она потеряла сознание.

Позже дочь-подросток знаменитости призналась, что тоже худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Девушка почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам Полины, она прекратила это делать, осознав возможные последствия. Борисова же отмечала, что хотела помочь дочери, которая никак не могла похудеть, и звезда не считает себя плохой матерью.

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