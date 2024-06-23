Полина Гагарина могла полететь в космос

Певица Полина Гагарина призналась в шоу «Однажды», что у нее был шанс полететь в космос.

Гагарина рассказала, что ей предлагали поучаствовать в кастинге космического проекта, но она отказалась.

«При всей видимости того, что делаю на сцене и что я сильна, это не так. Я в жизни бы не выдержала центрифугу. На первом повороте меня бы уже вынесло. Извините, это не ко мне», — поделилась артистка.

Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Она выиграла второй сезон шоу. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

В июне стало известно, что Евросоюз может наложить санкции на российскую певицу Полину Гагарину.

По данным EUobserver, ЕС намерен внести Гагарину в черный список за выступления на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о выступлении 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Ранее Гагарина отказалась озвучивать цену за концерт в «Лужниках».