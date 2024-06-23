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Сестра Фриске рассказала о реакции матери на выступление в честь памяти артистки

Сестра Фриске Наталья: мать плакала на выступлении в честь памяти артистки

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friske_natalia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Наталья Фриске заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее мать Ольга Копылова не смогла сдержать слез на премии МУЗ-ТВ.

Наталья Фриске выступила с группой «Блестящие» в честь памяти ее сестры Жанны. Она призналась, что оказалась более «подготовленной» к концерту, чем ее мать, и не плакала во время мероприятия.

«Я выплакалась на репетиции... Было, конечно, морально это очень тяжело», — призналась блогерша.

На премии МУЗ-ТВ также показали ролик с Жанной Фриске, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике артистка поет свой хит «А на море белый песок». Отец Фриске Владимир признался, что ему стало плохо на премии, как только он увидел ролик с дочерью.

По словам Копылова, у него начались проблемы с сердцем. Отцу певицы было сложно дышать.

Известно, что после мероприятия на Наталью обрушился негатив. Фриске отмечала после премии, что привыкла к хейтерам, так как слышит подобную реакцию всю свою жизнь. Она предложила недоброжелателям продолжать ее критиковать, если им «станет от этого легче».

Ранее Ольга Орлова понадеялась поговорить с сыном Жанны Фриске.

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