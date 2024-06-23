Лейбл Димы Билана отсудил у бизнесмена 116 тыс. рублей

Лейбл Димы Билана отсудил 116 тысяч рублей у бизнесмена из Славянска-на-Кубани Дмитрия Чернокоза. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Причиной обращения ООО «Арчер мьюзик продакшнс» в суд стало то, что Чернокоз продавал контрафактные компакт-диски с хитом Билана «Молния». Суд встал на защиту лейбла. Бизнесмен должен выплатить компании 116 тысяч рублей компенсации.

Дима Билан начал свою карьеру в 1998 году. В 2003-м он выпустил свой дебютный студийный альбом «Я ночной хулиган». В 2018-м певец удостоился звания заслуженного артиста России. Он является лауреатом премий MTV Russia Music Awards, Муз-ТВ, RU.TV, «Золотой граммофон» и «Песня года».

14 мая Дима Билан опроверг слухи о романе с актрисой Олесей Судзиловской. Певец рассказал, что находится в очень хороших дружеских отношениях с артисткой.

Слухи о романе Билана и Судзиловской появились в 2007 году. Артисты посещали различные мероприятия и отдыхали вместе. Известно, что Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. У них двое общих детей — сыновья Артем и Майк.

Ранее Дима Билан рассказал о своей порче.