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Звезда «Шерлока» обратилась в полицию после угроз

Mirror: актриса Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз в социальных сетях

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Panoramic/Global Look Press

Актриса Аманда Аббингтон обратилась в полицию после угроз в социальных сетях. Об этом сообщает Mirror.

«В какой-то момент она с трудом справлялась с сотнями сообщений, в которых содержались неприятные вещи и угрозы ее безопасности», — сообщил источник издания.

По данным издания, Аббингтон получала множество критики и угроз ее безопасности после ухода из проекта «Танцующие звезды».

Артистка покинула шоу по личным причинам. Однако ранее актриса обвиняла партнера по передаче Джованни Перниса в жестоком поведении и утверждала, что его методы тренировок оставили ее «разбитой и в слезах», а также привели к «легкому посттравматическому стрессовому расстройству».

Сам Пернис отрицал обвинения Аббингтон и пообещал «очистить свое имя».

Аманда Аббингтон получила наибольшую известность по роли жены доктора Ватсона Мэри в телесериале «Шерлок». В ее фильмографии более 60 ролей. Она играла в таких проектах, как «Мистер Селфридж», «Внутри девятого номера», «Быть человеком», «Вульф», «Психовилль».

Ранее супруга звезды «Слова пацана» пожаловалась на хейт.

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