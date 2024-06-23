В Санкт-Петербурге отменили концерт бардов Никитиных

В Санкт-Петербурге отменили концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

Выступление должно было пройти 28 июня на площадке «Фонтанка 69». По данным издания, концерт не состоялся в целях безопасности артистов и зрителей. Организатор мероприятия сообщил, что средства за билеты зрителям вернут билетные операторы.

«Комментировать и кормить троллей я не буду», — заявил организатор.

В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Никитины в ответ рассказали, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. Артисты также отказались от участия в фестивале уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории, чтобы «снять все сомнения».

9 июня Сергей Никитин провел детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи» в Москве.

Ранее Бьянка отменила три концерта в Германии.