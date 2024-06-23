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Водонаева раскритиковала дочь Джигана

Блогерша Водонаева заявила, что у старшей дочери Джигана нет харизмы

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VODA/Telegram

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева согласилась в Telegram-канале с мнением, что в хейте старшей дочери Джигана и Оксаны Самойловой Ариелы виноваты ее родители.

Водонаева считает, что Ариеле «прилетает» лишь из-за того, что родители пытаются сделать звезду из «обычной девочки». Телеведущая заявила, что старшая дочь Джигана не обладает харизмой. При этом она уверена, что вторая дочь рэпера Лея может стать звездой.

Водонаева отметила, что имеет похожий опыт. По словам блогерши, часть ее аудитории неадекватно реагировала на шутки и поведение ее сына Богдана. Поняв это, она перестала публиковать «перлы» ребенка в открытый доступ.

«У Богдана лютый юмор, он бесконечно на приколах, над которыми теперь угорают только те, кто добавлен в «лучшие друзья» в моих социальных сетях. Это элементарная экологическая безопасность в сторону несовершеннолетней личности. Хотя звезду я из него не делаю, при всей харизме сына», — отметила телеведущая.

В июне Ариела выпустила последний трек, отказавшись дальше петь из-за хейта.

Ранее Оксана Самойлова раскрыла, сколько платит детям за оценки.

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