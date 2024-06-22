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Клава Кока подшутила над зависимостью своего бойфренда

Певица Клава Кока пошутила, что у ее возлюбленного зависимость от игр

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klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) юмористический ролик, пошутив об игровой зависимости своего возлюбленного Александра Поверина.

На видео знаменитость идет домой в надежде, что ее там встретит заскучавший любимый человек. Однако по итогу избранник даже не замечает девушку, поскольку занят игрой в Dota 2. Свое видео Кока сопроводила фразой: «Это лечится?»

В комментариях большинство интернет-пользователей отметили, что это не лечится. Блогер Дава, бывший возлюбленный Ольги Бузовой, даже посоветовал Коке не мешать избраннику играть, ведь «на миде всегда потно».

«Да пусть играют, не сутками же»; «10 лет вместе, уже дети. Не лечится»; «Когда он выбрал клаву, но не ту», — написали интернет-пользователи.

Певица Клава Кока и блогер Александр Поверин познакомились на проекте «Сердце Клавы», мужчина стал победителем шоу. Затем исполнительница рассказывала, что планирует создать семью с кавалером. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

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