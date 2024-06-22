Мусагалиева отказались впускать в ресторан в Сочи: «Нагловато»

Комик Азамат Мусагалиев вспомнил, как его отказались впускать в ресторан в Сочи из-за неподобающей одежды. Об этом юморист рассказал на шоу «Я себя знаю!», опубликованном во «ВКонтакте».

«Мы проходим без очереди, чуть-чуть нагловато. Подходим и мне говорят: «В спортивных нельзя»», — рассказал Мусагалиев.

Он пояснил, что инцидент произошел во время его отдыха с супругой. Тогда семья была в отпуске в горах неподалеку от Сочи, и пара решила съездить в город, чтобы посмотреть на популярный недавно открывшийся караоке-ресторан. Мусагалиева не стали впускать в заведение, даже несмотря на то, что сотрудники его узнали.

В конце мая Мусагалиев рассказывал, что его жена Виктория не работает уже 16 лет из-за заботы о доме и детях. Он также назвал свою супругу «настоящей» и подчеркнул, что никогда не мешал ее самореализации.

Юморист женат на женщине по имени Виктория. Они познакомились в 2006-м, несмотря на то, что учились в одной школе и вузе. Комик и возлюбленная поженились в 2008-м. В том же году в семье родилась дочь Милана. В 2013 году Виктория родила вторую дочь, которую назвали Лейсан. 13 мая 2023-го у пары родился сын.

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