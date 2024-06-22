Российские рэперы платят за экспертизу трека, боясь наказания

Российские исполнители стали направлять свои треки на лингвистическую экспертизу, прежде чем выпустить композицию в сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С начала 2024 года три столичных юридических центра провели 28 комплексных лингвистических экспертиз 134 песен. Специалисты, в том числе работники Института лингвистики РАН, проверяли композиции на пропаганду наркотиков, экстремизм — все, что может противоречить законодательство Российской Федерации.

Отмечается, что отечественные музыканты самостоятельно оплачивают процедуру. Ее стоимость составляет от 60 тыс. рублей за 12 песен.

13 июня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что обратилась в МВД РФ и Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество рэпера Slimus. В его треках общественный деятель усмотрела «и пропаганду наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитацию армии, и поддержку террориста Зеленского».

Сам бывший участник группы Centr заявил «Газете.Ru», что в отношении его песен проводится лингвистическая экспертиза, из-за которой ему пришлось перенести концерт в Екатеринбурге 15 июня.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) возмутился, что Мизулина продвигает певицу c треком «Кончил».