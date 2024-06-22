Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерн о Мизулиной: «Прошу компетентные органы обратить внимание»

Рэпер Моргенштерн возмутился, что Мизулина продвигает певицу c треком «Кончил»

close
100%
MORGENSHTERN

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале возмутился, что Екатерина Мизулина продвигает исполнительницу ENINA с треком «Кончил».

«Я прошу компетентные органы обратить внимание на госпожу Мизулину, которая занимается продвижением вот таких вот артистов», — написал музыкант.

Ниже Моргенштерн приложил трек ENINA (настоящее имя — Анна Енина) и подписал: «А чем Scally Milano хуже?» Глава «Лиги безопасного интернета» не стала отвечать Моргенштерну, однако в личном блоге высказалась сама Енина. Она призвала Моргенштерна обратить внимание на свои «органы, которые скоро откажут из-за количества запрещенных веществ и алкоголя».

Затем девушка призвала подписчиков заняться продвижением отечественных артистов. Она опубликовала трек бывшей супруги рэпера Дилары Зинатуллиной, которую в одном из последних интервью Моргенштерн обвинял в меркантильности. Он рассказывал, что девушка постоянно «высасывала из него деньги» и сделала ему предложение лиши ради возможности получить гражданство Израиля.

Ранее стало известно, что певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) грозит уголовное наказание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами