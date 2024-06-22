Моргенштерн о Мизулиной: «Прошу компетентные органы обратить внимание»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале возмутился, что Екатерина Мизулина продвигает исполнительницу ENINA с треком «Кончил».

«Я прошу компетентные органы обратить внимание на госпожу Мизулину, которая занимается продвижением вот таких вот артистов», — написал музыкант.

Ниже Моргенштерн приложил трек ENINA (настоящее имя — Анна Енина) и подписал: «А чем Scally Milano хуже?» Глава «Лиги безопасного интернета» не стала отвечать Моргенштерну, однако в личном блоге высказалась сама Енина. Она призвала Моргенштерна обратить внимание на свои «органы, которые скоро откажут из-за количества запрещенных веществ и алкоголя».

Затем девушка призвала подписчиков заняться продвижением отечественных артистов. Она опубликовала трек бывшей супруги рэпера Дилары Зинатуллиной, которую в одном из последних интервью Моргенштерн обвинял в меркантильности. Он рассказывал, что девушка постоянно «высасывала из него деньги» и сделала ему предложение лиши ради возможности получить гражданство Израиля.

Ранее стало известно, что певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) грозит уголовное наказание.