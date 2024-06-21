Прокуратура подтвердила проверку в отношении актрисы Яны Трояновой

Прокуратура Москвы подтвердила, что в отношении актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) осуществляется проверка из-за ее слов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре отметили, что артистка в интервью допустила высказывания, «выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских». Соответствующее видео было опубликовано на видеохостинге в публичном доступе.

Как заявили в ведомстве, материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Трояновой по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ.

21 июня издание Life со ссылкой на Shot сообщило, что прокуратура направила в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия» в отношении этой актрисы.

В июне Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей.

По мнению актрисы, родина предала ее. До этого она обвинила Россию в своем алкоголизме. Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

Ранее в Госдуме призвали судить Троянову «по законам» после ее слов о России.