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Певице Монеточке грозит уголовное наказание

Монеточке грозит уголовное наказание за уклонение от обязанностей иноагента

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monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) грозит уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве заявили, что признанная иностранным агентом исполнительница, которая два раза за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространять материалы без соответствующих указаний.

Там уточнили, что прокуратурой инициировано уголовное преследование артистки по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

До этого стало известно, что Монеточка выпустила новый альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Альбом стал первым, записанным певицей после отъезда из России — исполнительница покинула страну после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее в Кремле обосновали жесткие действия против иноагентов.

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