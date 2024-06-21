Арестович о романе с Собчак: «Мы скорее пара с заголовками Гордона»

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) ответил на слухи о романе с Ксенией Собчак, которые спровоцировал Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом). Своим мнением политик поделился в YouTube-интервью самой же журналистке.

«Мы скорее пара с заголовками Дмитрия Гордона. По крайней мере я систематически у него пара, потому что уже где-то полгодика нет ни одного заголовка, в котором не было бы моей фамилии», — заявил Арестович.

Он согласился с утверждением Собчак, что Гордон таким образом хайпует и пытается поднять просмотры. Арестович назвал предоставленную украинским журналистом информацию «хорошо рассчитанным разрядом» для массового зрителя, поскольку в новости мелькает его фамилия вкупе с российской журналисткой.

До этого Дмитрий Гордон заявил на своем YouTube-канале, что Собчак якобы состоит в отношениях с Арестовичем со ссылкой сразу на два источника. Затем российская журналистка решила поговорить со своим предполагаемым возлюбленным. Собчак отметила, что «просто не могла» не провести беседу с Арестовичем после подобных новостей. Выяснилось, что на интервью они только познакомились.

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