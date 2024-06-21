Сестре Меладзе впервые за два года доверили деньги по госконтракту

Екатерина Чеснокова/РИА Новости/velvetmusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный продюсер Лиана Меладзе, сестра исполнителя Валерия Меладзе, впервые получила госконтракт на сумму 5,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По договору, заключенному с Центром культуры и досуга «Полярная звезда», женщине предстоит привезти знаменитость на «мероприятие особой важности» в город Оленегорск Мурманской области. Выступление пройдет 31 августа.

Mash предполагает, что речь идет о певице Мари Краймбрери. Отмечается, что артистка состоит в лейбле Меладзе. Ее выступление оценивается в 4 млн рублей, что соответствует сумме договора.

17 июня стало известно о многомиллионных убытках ресторана дочери Меладзе Софьи (Софико). В первый год работы компания потеряла порядка 29,2 млн рублей. Меладзе открыла заведение Omela в Пожарском переулке в московском районе Хамовники в 2023 году. Рядом девушка также открыла одноименный бар. Отмечалось, что Софья Меладзе лично занимается развитием заведения и периодически там появляется.

В 2024-м компании отказали в государственной регистрации в ФНС из-за неверно предоставленных сведений об адресе предприятия.

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