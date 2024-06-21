Божена Рынска вернулась в Россию ради пластической операции

Отказавшаяся от гражданства России журналистка Божена Рынска рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала пластическую операцию на лице в одной из московских клиник.

«Несмотря на то что результат не окончательный, я им довольна. Это мое лицо. Внешность не изменилась», — заявила светская львица.

Она опубликовала кадры, на которых показала свое лицо до и после пластической операции. Рынска отметила, что у нее до сих пор держится отек в области скул, хотя операцию она сделала два месяца назад. Журналистка заявила, что он продержится еще месяц-полтора, поскольку у блогерши была неудачная операция 14 лет назад в этом месте. Тогда у нее возник фиброз на скуле слева.

Сейчас Рынска проходит восстановление после операции. Она заявила, что уже дважды проходила реабилитацию — делала микротоки, пилинг и проч.

В сентябре 2022 года журналистка рассказывала, что приняла решение отказаться от гражданства России. Перед этим она продала свою квартиру на Патриарших прудах, за которую получила около 60 млн рублей. В 2023 году Рынска вместе с дочерью уехала из России в Латвию.

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