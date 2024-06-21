Женщина обвинила Анну Семенович в романе со своим мужем

Женщина по имени Марина Ш. обвинила певицу Анну Семенович в романе со своим мужем. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

«Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?» — возмутилась супруга.

Она рассказала, что об отношениях мужа с артисткой узнала, когда певица опубликовала несколько фото со своим избранником, пусть знаменитость и скрыла лицо мужчины. По словам Марины, ее подозрения подтвердились, когда она опознала на одном из снимков часы мужа, а также его друга, который сидел напротив.

Супруга опровергла слова Семенович, которая заявляла о «богатом женихе». Она призналась, что мужчина «весь в кредитах» в Германии. В России у него есть бизнес, который при этом не приносит большой прибыли.

«Подозреваю, что «богатый жених» живет у Семенович и ездит на ее машине. Разводиться, к слову, он не собирается, и на Анне жениться тоже», — отметила женщина.

7 июня издание МУЗ-ТВ писало, что Семенович показала снимок молодого партнера, но скрыла лицо. Мужчина младше знаменитости на семь лет. Артистка рассказывала, что новый избранник не имеет отношения к медийной сфере. Она также называла его самодостаточным человеком, который увлекается философией и эзотерикой.

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