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Ростовая фигура Джарахова оказалась выше блогера на 30 см

В сети продают ростовую фигуру Эльдара Джарахова, которая на 30 см выше блогера

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На российском маркетплейсе продают ростовую фигуру Эльдара Джарахова, которая выше блогера на 30 см.

«В карточке товара указаны габаритные размеры ростовой фигуры, а не реальный рост персонажа», — уточнил представитель бренда одному из клиентов.

Покупателям предлагают купить картонного Джарахова, рост которого 185 см. Интернет-пользователи отметили, что фигура выглядит нереалистично, поскольку настоящий рост рэпера 158 см.

«Откуда 185 см? Максимум 130»; «Рост преувеличили как-то»; «Меняйте, у Эльдара рост 130», — написали в сети.

Недавно сообщалось, что Джарахова 13 раз ударили лопатой Данилы Козловского на съемках сериала «Полупановы». Рэпер играет самого себя в шоу — он приезжает, чтобы дать концерт в родном поселке героев, а затем получает лопатой по голове от героя Тимофея Зайцева. На съемки сцены ушло 13 дублей, хотя в финальный монтаж вошла первая. При этом Джарахов остался доволен процессом. Он также написал песню «Очередная песня про любовь» для сериала.

Эльдар Джарахов — российский блогер и рэп-исполнитель, который был участником групп «КликКлак» и «Успешная группа».

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