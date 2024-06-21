Ростовая фигура Джарахова оказалась выше блогера на 30 см

На российском маркетплейсе продают ростовую фигуру Эльдара Джарахова, которая выше блогера на 30 см.

«В карточке товара указаны габаритные размеры ростовой фигуры, а не реальный рост персонажа», — уточнил представитель бренда одному из клиентов.

Покупателям предлагают купить картонного Джарахова, рост которого 185 см. Интернет-пользователи отметили, что фигура выглядит нереалистично, поскольку настоящий рост рэпера 158 см.

«Откуда 185 см? Максимум 130»; «Рост преувеличили как-то»; «Меняйте, у Эльдара рост 130», — написали в сети.

Недавно сообщалось, что Джарахова 13 раз ударили лопатой Данилы Козловского на съемках сериала «Полупановы». Рэпер играет самого себя в шоу — он приезжает, чтобы дать концерт в родном поселке героев, а затем получает лопатой по голове от героя Тимофея Зайцева. На съемки сцены ушло 13 дублей, хотя в финальный монтаж вошла первая. При этом Джарахов остался доволен процессом. Он также написал песню «Очередная песня про любовь» для сериала.

Эльдар Джарахов — российский блогер и рэп-исполнитель, который был участником групп «КликКлак» и «Успешная группа».

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