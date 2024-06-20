Умер звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд

После продолжительной болезни ушел из жизни актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на его сына.

Как пишет издание, актер скончался в Майами после продолжительной болезни.

«Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Никогда не пугался роли, хорошей, плохой или уродливой», — заявил его сын, Кифер Сазерленд.

Одну из первых своих ролей Дональд Сазерленд сыграл в британской романтической драме 1963 года «Десять раз в мире». В течение следующих нескольких десятилетий Дональд появлялся в таких фильмах, как «Клют» (1971), «Не смотри сейчас» (1973), «Вторжение похитителей тел» (1978), «Обычные люди» и «Аэропорт Кеннеди» (1991).

На сегодняшний день одной из его самых известных ролей можно считать роль президента Сноу в четырех фильмах «Голодные игры».

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