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Звезда «Приключений Электроника» о Дмитрии Назарове: «Ты никто»

Актер Юрий Чернов назвал моральным инвалидом уехавшего из РФ Дмитрия Назарова

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Народный артист России Юрий Чернов раскритиковал поведение Дмитрия Назарова после отъезда из РФ и заявил, что актер «утратил совесть». Его слова передает aif.ru.

«Мне казалось, что он образованный человек», — посетовал звезда «Приключений Электроника».

Чернов назвал Назарова «моральным инвалидом». Он заявил, что звезда критикует своих зрителей, когда высказывается против России, и отметил, что артист «никто» без своей публики. По словам Чернова, он испытывает к Назарову лишь сожаление.

Недавно о Назарове также высказывался телеведущий Оскар Кучера, который назвал артиста «усатым тараканом». Шоумен признался, что ему хочется обратиться к Назарову со словами: «Дима, ты дебил?»

Между Назаровым и Кучерой начался публичный конфликт после того, как телеведущий оскорбил звезду «Кухни» в одном из интервью. Тогда Кучера обругал артиста матерным словом и заверил, что ему «не жалко» уехавшего актера. В ответ на это Назаров ответил на оскорбление Оскара Кучеры в стихотворной форме.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе 2023 года. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера. Артиста оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП).

Ранее Чернов заявил, что Пугачева испытывает проблемы с деньгами за границей.

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