Иван Ургант пошутил о своем возращении на телевидение

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над тем, что ему тяжело вернуться на телевидение и вспомнил историю из детства. Своим мнением шоумен поделился в интервью с Николаем Солодниковым, которое опубликовано на YouTube.

«Для меня это как сейчас попасть в телевизор, это очень сложно. Это очень непросто. В этом смысле мало что поменялось», — заявил Ургант.

Он рассказал, что в детстве отец предложил ему сняться на Ленинградском телевидении и подчеркнул, что попасть на ТВ-экран в тот момент было непросто. Телеведущий добавил, тогда ему все же не удалось попасть в телевизор, поскольку против этого выступила мать.

В той же беседе Ургант вспомнил, как в 14 лет пришел пьяный к матери на спектакль. По словам Урганта, ему «страшно стыдно» за ту ситуацию, он признался, что не гордится своим поступком. Телеведущий отметил, что тогда выпил со своим другом водку, которая продавалась по 330 миллилитров, и две банки пива, и пошел в театр к матери.

Иван Ургант родился в семье актеров Андрея Урганта и Валерии Киселевой. Шоумен является внуком народной артистки РСФСР Нины Ургант и заслуженного артиста РСФСР Льва Милиндера.

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