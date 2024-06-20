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Шукшина поддержала Хаматову после увольнения из Нового Рижского театра

Актриса Шукшина похвалила актерскую игру Хаматовой на фоне увольнения в Латвии

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Актриса Ольга Шукшина, младшая дочь писателя Василия Шукшина, рассказала, что созванивалась с Чулпан Хаматовой, которая подтвердила свое увольнение из труппы Нового Рижского театра. Об этом сообщает mk.ru.

«Сама ситуация очень драматичная, что благодаря чьим-то ошибкам все человеческое страдает, но кто-то в этом конкретно виноват. И вина на Чулпан Хаматовой в этом смысле тоже лежит», — отметила она.

Артистка вспомнила о постановке «Рассказы Шукшина» худрука театра в Латвии Алвиса Херманиса, где в главных ролях были Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Звезда призналась, что у нее сердце плачет от того, что нынешние зрители не могут посмотреть эту постановку.

«То, что вытворяла Чулпан вместе с Евгением Мироновым, — от этого все зрители просто валялись под стульями и писались под себя (уж извините за такое сравнение, но просто животик не выдерживал). В театральном мире это сравнимо с «Цирком дю Солей», такой это был высший пилотаж», — вспомнила Шукшина.

19 июня стало известно, что Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. Отмечалось, что Алвис Херманис оказался недоволен работой бывшей звезды «Современника». В Риге Хаматова не смогла подружиться с труппой и найти своего зрителя.

Ранее продюсер Рудченко заявил, что уехавших из РФ артистов выживут из Европы.

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