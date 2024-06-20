Звезда «Приключений Электроника» рассказал о трудностях жизни Пугачевой за рубежом

Народный артист России Юрий Чернов заявил, что сейчас у Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «плохо с деньгами», поэтому звездной чете приходится «считать каждую копейку». Его слова передает aif.ru.

«Во-первых, [в Европе] много не заработаешь, во-вторых, их зрители — эмигранты из бывшего СССР, которые не будут по многу раз ходить и смотреть одно и то же. В то время как в необъятной России с одной программой можно несколько лет было бы ездить», — пояснил звезда «Приключений Электроника» .

Актер также пристыдил Галкина за его нынешнее творчество. По словам Чернова, он помнит ранние пародии юмориста и заявил, что тогда комик «здорово выступал». Артист отметил, что Галкин вырос в семье военных, где, считает Чернов, должно быть хорошее воспитание. Его страшит, что «человек с такими корнями поносит страну».

«Такое ощущение, что мозги у человека поехали. С ума он сошел, что ли? <...> Мне кажется, какая-то важная функция в душе у них отключена, если вообще она есть у этих предателей», — посетовал Чернов.

29 сентября 2022 года Галкин вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года знаменитости отправились на Кипр.

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