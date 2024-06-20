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У госпитализированного Отара Кушанашвили нашли рак

Mash: у шоумена Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль

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otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Друг Отара Кушанашвили Владимир Полупанов заявил, что врачи обнаружили раковую опухоль у телеведущего. Его слова передает Telegram-канал Mash.

Сейчас врачи оперируют шоумена. Другими подробностями о состоянии товарища Полупанов делиться не стал.

По данным Life со ссылкой на Shot, злокачественную опухоль нашли у актера в брюшной полости.

Недавно стало известно, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что актер начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота несколько дней назад. Ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Кушанашвили увезли в реанимацию с сердечным приступом из ресторана в центре Москвы. Продюсер и жена ведущего заявляли, что причиной случившегося стало переутомление. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что Генпрокуратура РФ проверит телеведущего на предмет ложного вызова и инсценировки болезни.

Позже Кушанашвили опроверг, что устроил инсценировку инфаркта. Шоумен заявил, что «еще не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках». Он также принес извинения за публикацию ролика из автомобиля, в котором прокомментировал матом новости о своей госпитализации.

Ранее звезда сериала «Диверсант» попал в больницу с ботулизмом.

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