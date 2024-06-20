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Стало известно, когда «Троицу» передадут в Троице-Сергиеву лавру

Икону «Троица» Андрея Рублева передут в Троице-Сергиеву лавру 22 июня

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Икона «Троица» Андрея Рублева вернется в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры 22 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лавры.

Там уже установили киот для работы Рублева. Капсулу расположили в том же месте, где раньше находилась копия.

В январе сообщалось, что «Троицу» передадут лавре 23 июня. Об этом рассказывала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она добавляла, что икона передана лавре в безвозмездное пользование по договору, заключенному между лаврой и Третьяковской галереей 12 июля 2023 года.

В том же месяце представители реставрационного центра имени Грабаря рассказывали о состоянии иконы «Троица» Андрея Рублева при транспортировке в храм Христа Спасителя (ХХС).

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. 4 июня, в праздник Троицы, ее выставили в храме Христа Спасителя, а позднее перевезли в реставрационные мастерские Центра им. Грабаря. Предполагалось, что спустя год ее отправят в Троице-Сергиеву лавру.

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