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В аэропорту попытались облить краской самолет Тейлор Свифт

Движение Just Stop Oil утверждает, что облило краской самолет Тейлор Свифт

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Just Stop Oil/X (ранее Twitter)

Активисты движения Just Stop Oil разрисовали оранжевой краской два самолета в частной зоне лондонского аэропорта «Станстед» в надежде угадать джет Тейлор Свифт. Об этом сообщает Daily Mail.

Экоактивисты воспользовались сайтом, который отслеживает местоположение коммерческих и частных самолетов, однако ни один из разрисованных джетов, отмечает издание, не принадлежал артистке. При этом сообщается, что самолет Тейлор Свифт действительно приземлился в «Станстеде» за несколько часов до инцидента.

В связи со случившимся полиция задержала 28-летнюю Дженнифер Ковальски и 22-летнего Коула Макдональда по подозрению в нанесении преступного ущерба.

Накануне британские экоактивисты облили оранжевой краской Стоунхендж. Инцидент произошел за день до летнего солнцестояния. Защитники природы испортили как минимум два гигантских каменных монолита.

Вскоре премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) назвал акцию «позорным примером вандализма» по отношению к одному из старейших памятников во всем мире.

Ранее обвиненный в каннибализме Арми Хаммер пожаловался на конец карьеры.

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