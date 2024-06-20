В аэропорту попытались облить краской самолет Тейлор Свифт

Активисты движения Just Stop Oil разрисовали оранжевой краской два самолета в частной зоне лондонского аэропорта «Станстед» в надежде угадать джет Тейлор Свифт. Об этом сообщает Daily Mail.

Экоактивисты воспользовались сайтом, который отслеживает местоположение коммерческих и частных самолетов, однако ни один из разрисованных джетов, отмечает издание, не принадлежал артистке. При этом сообщается, что самолет Тейлор Свифт действительно приземлился в «Станстеде» за несколько часов до инцидента.

В связи со случившимся полиция задержала 28-летнюю Дженнифер Ковальски и 22-летнего Коула Макдональда по подозрению в нанесении преступного ущерба.

Накануне британские экоактивисты облили оранжевой краской Стоунхендж. Инцидент произошел за день до летнего солнцестояния. Защитники природы испортили как минимум два гигантских каменных монолита.

Вскоре премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) назвал акцию «позорным примером вандализма» по отношению к одному из старейших памятников во всем мире.

Ранее обвиненный в каннибализме Арми Хаммер пожаловался на конец карьеры.