Лидер «Землян» посоветовал российским артистам учиться патриотизму у украинских

Глава «Русской медиагруппы» (РМГ) и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев в интервью «Газете.Ru» заявил, что украинские артисты после начала СВО показали больше патриотизма, чем российские.

«Украинские исполнители, деятели искусств оказались куда патриотичнее наших. Сейчас меня могут обвинить в том, что я «за Украину», но это вовсе не так. Стоит только посмотреть, как они с первых же дней кинулись поддерживать свою страну, переводить деньги на счета ВСУ, организовывать благотворительные сборы, отправлять гуманитарную помощь. И имена таких артистов можно перечислять десятками! Это действительно достойно уважения. У нас же в России единицы решили прийти на помощь своей армии, своему народу, поддержать президента РФ! Так что далеко не лишним было бы взять пример с украинских коллег. Там чиновники, совершенно точно, работу по патриотическому воспитанию, в отличие от нашей страны, не провалили», — сказал он.

По мнению Киселева, артистам должны подавать пример «идеологи», которые в настоящий момент «сеют раздрай среди творческой среды».

«Немаловажный момент — идеологи вместо того, чтобы, как призывает президент, объединять людей в столь важный период, сеют раздрай среди творческой среды, который поддерживается искусственно. Кто должен с артистами работать, кто должен выставлять их примером для граждан? Конечно, идеологи из управлений по внутренней политике и по общественным проектам», — считает он.

В июне прошлого года Киселев выдвинул инициативу платить военным за уничтожение западных танков в ходе спецоперации. Как заявляли в «Русской медиагруппе», за уничтоженный Leopard первой модификации участник СВО должен получить 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации должно вознаграждаться суммой 1 миллион рублей.

Киселев пожаловался «Газете.Ru», что не все звезды поддержали инициативу – среди тех, кто проигнорировал призыв, были продюсеры Игорь Крутой и Игорь Матвиенко, а также певцы Олег Газманов и Shaman.

Полное интервью с Владимиром Киселевым читайте на сайте «Газеты.Ru».