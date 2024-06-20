Собчак рассказала, какие качества ценит в Богомолове

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в Telegram-канале, что ценит в своем муже, театральном режиссере Константине Богомолове, интеллект и чувство юмора.

Собчак назвала вышеперечисленные качества самыми важными в человеке. Телеведущая призналась, что ей неинтересны люди без ироничного отношения к реальности.

«Это, наверное, вообще главный признак, по которому я определю «свой» или «чужой» — насколько человек иронично относится к окружающей реальности», — поделилась журналистка.

Собчак призналась, что ее любимые герои в произведениях «всегда немножко романтичные циники», которые «вышучивают все на свете». По мнению знаменитости, люди с таким характером, как правило, оказываются самыми трогательными и ранимыми.

«Просто мало кто это знает. Вот это я точно знаю, сразу в людях вижу и очень это ценю. Поэтому вот скорее такой образ «как бы немножко злобного интеллектуала» — это мое», — рассказала телеведущая.

Собчак и Богомолов поженились в сентябре 2019 года в Москве. Телеведущая также воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана.

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