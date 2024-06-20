Стало известно имя новой ведущей шоу «УТРО. ТНТ»

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина станет ведущей шоу «УТРО. ТНТ». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Серябкина присоединится к команде Анны Хилькевич и Анатолия Цоя. Певица призналась, что не боится входить уже в существующий проект, так как знакома с коллективом и доверяет создателям шоу. Первый выпуск с новой ведущей выйдет 24 июня.

«Я буду это делать с отличным настроением и желанием зарядить энергией каждого, кто будет смотреть нас с 6 до 8 утра. А главное, буду делать это с кайфом! Поэтому я уверена, что у нас все сложится. Я знаю одно: мои внутренняя любовь, тепло и трудолюбие точно сделают свое дело!» — отметила певица.

Хилькевич уверена, что артистке будет просто влиться в их команду. Она назвала коллектив проекта дружелюбным и позитивным.

«В чем Оля похожа на меня? Сложно сказать, ведь Оля — совсем другой человек, мы с ней абсолютно разные. У нас непохожие темп, энергетика, и оттого мне очень интересно, как это будет смотреться в кадре. Здорово, что все ведущие нашей программы отличаются друг от друга. Я считаю, что так и должно быть», — рассказала актриса.

Хилькевич предлагала Серябкиной стать ведущей шоу еще в апреле, когда певица пришла в студию программы в качестве гостьи. Тогда знаменитость заявила, что не против поработать в проекте, так как ей нравится «философия» и команда ТНТ.

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