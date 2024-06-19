Пластический хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хайдаров опубликовал фотографию жены Светланы Сильваши в палате роддома. Пол ребенка неизвестен: лицо малыша пластический хирург скрыл от подписчиков эмодзи.

Хайдаров и Сильваши узаконили свои отношения в декабре 2021 года. Через год у возлюбленных родилась дочь Амира. Также у Сильваши есть дочь София от предыдущего брака.

В апреле 2024 года у Сильваши едва не начались преждевременные роды. Бизнесвумен удалось избежать преждевременных родов благодаря врачам. Она отмечала, что третья беременность оказалась для нее самой сложной. Незадолго до этого 34-летняя Сильваши уже попадала в больницу на фоне сильного стресса из-за проблем с клиникой Хайдарова. Тогда суд приостановил работу «Ай Кью Пластик» (IQ Plastique).

Хайдаров — один из самых известных пластических хирургов России. У него часто делали пластику звезды: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка, экс-солистка группы «Блестящие» Анастасия Малаха. Не все остались довольны. Летом 2023 года разгорелся скандал, когда певицы Слава (Анастасия Сланевская) и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественной работе.

Ранее звезда «Теста на беременность» Анна Пескова рассказала о своих табу в кино.