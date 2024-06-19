Стас Костюшкин вспомнил, как Наташа Королева подала на него в суд

Певец Стас Костюшкин рассказал в RUTUBE-шоу «Чат на чат», что как-то раз артистка Наташа Королева подала на него в суд из-за фейка в газете.

Костюшкин вспомнил, что узнал о суде с Королевой во время отдыха в Египте. Как оказалось, желтое издание написало новость от его лица, в которой тот якобы заявляет об интимной связи с артисткой.

«Я приезжаю и вижу огромную статью. На фото с одной стороны грустный Игорь Николаев, а с другой — веселый я. И статья называется: «Я переспал с Королевой в бане». Огромная статья, которая заканчивается примерными словами: «Было нормально, но что-то не вкатило», — рассказал исполнитель.

В июле 2021 года Стас Костюшкин подал иск в суд на певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова — настоящее имя), обвинив ее в плагиате его трека «Женщина, я не танцую». В апреле 2022-го суд признал певицу виновной и обязал выплатить артисту полмиллиона рублей в качестве компенсации.

В сентябре 2022-го Монеточка выплатила часть штрафа, который назначил ей суд за плагиат песни Костюшкина.

Ранее Стас Ярушин заявил, что не зол на Инстасамку из-за суда.