Стала известна дата выхода последнего сериала с Заворотнюк

Сериал «Приставы» с Анастасией Заворотнюк выйдет 24 июня на телеканале НТВ. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Проект повествует о работниках отдела службы судебных приставов. В сериале рассказывается о борьбе главного героя Егора Грачева с коррупцией, о том, как он хочет помочь людям весьма необычными методами, а также о его попытках разрешить личные проблемы.

Сериал «Приставы», который Владимир Нахабцев снимал в 2017 году в Москве, должен был выйти в 2022 году, но значится «в производстве». У Заворотнюк, по словам режиссера, в сериале была заметная роль — главная в одной из серий.

«Настя изображала судью, которой требуется защита, она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей, и наши главные герои помогают ей в этом. Настя вообще была замечательная, очень чувственная, профессиональная, некапризная, несмотря на то, что очень известная», — рассказывал Нахабцев.

В картине также снимались Андрей Чадов, Анна Попова, Наталия Антонова, Кирилл Мелехов, Михаил Шамигулов, Владислав Котлярский, Александр Никитин, Владимир Юматов, Анатолий Гущин, Юлия Майборода.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга.

Ранее Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей.