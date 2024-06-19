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Тейлор Свифт была диджеем у Пола Маккартни

Актер Батлер вспомнил, что Тейлор Свифт была диджеем на вечеринке Пола Маккартни

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Global Look Press

Актер Остин Батлер вспомнил, как Пол Маккартни устроил самую безумную вечеринку, на которой присутствовало множество мировых знаменитостей. Своими впечатлениями звезда «Элвиса» поделился на шоу «Jimmy Kimmel Live!»

«Да, в какой-то момент она [Тейлор Свифт] была диджеем [на мероприятии]», — признался актер.

Он поделился, что на вечеринке также присутствовали Ринго Старр, коллектив The Rolling Stones, певец Брюс Спрингстин и оскароносная актриса Мерил Стрип. Изначально Батлер пытался самостоятельно познакомиться с голливудской звездой, но все же постеснялся. Потом Пол Маккартни помог ему представиться актрисе.

По словам Остина Батлера, на вечеринке некоторые участники поделились с ним воспоминаниями об Элвисе Пресли, которого артист сыграл в недавнем байопике. Брюс Спрингстин вспомнил, что пробрался в дом певца, чтобы передать поп-королю написанную для него песню.

13 июня сообщалось, что в Эдинбурге зафиксировали небольшие землетрясения на трех концертах поп-звезды Тейлор Свифт, которые проходили с 7 по 9 июня.

Ранее сообщалось, что певица из ЮАР захотела поработать с российскими артистами.

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