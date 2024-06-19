Тейлор Свифт была диджеем у Пола Маккартни

Актер Остин Батлер вспомнил, как Пол Маккартни устроил самую безумную вечеринку, на которой присутствовало множество мировых знаменитостей. Своими впечатлениями звезда «Элвиса» поделился на шоу «Jimmy Kimmel Live!»

«Да, в какой-то момент она [Тейлор Свифт] была диджеем [на мероприятии]», — признался актер.

Он поделился, что на вечеринке также присутствовали Ринго Старр, коллектив The Rolling Stones, певец Брюс Спрингстин и оскароносная актриса Мерил Стрип. Изначально Батлер пытался самостоятельно познакомиться с голливудской звездой, но все же постеснялся. Потом Пол Маккартни помог ему представиться актрисе.

По словам Остина Батлера, на вечеринке некоторые участники поделились с ним воспоминаниями об Элвисе Пресли, которого артист сыграл в недавнем байопике. Брюс Спрингстин вспомнил, что пробрался в дом певца, чтобы передать поп-королю написанную для него песню.

13 июня сообщалось, что в Эдинбурге зафиксировали небольшие землетрясения на трех концертах поп-звезды Тейлор Свифт, которые проходили с 7 по 9 июня.

Ранее сообщалось, что певица из ЮАР захотела поработать с российскими артистами.