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Бьянка отменила три концерта в Германии

Певица Бьянка отменила концерты в Германии из-за непрофессионализма организаторов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отменила три концерта в Германии.

Выступления должны были пройти 22 июня. Причиной отмены стало пренебрежительное отношение со стороны организаторов к Бьянке и ее коллективу, а также невыполнение бытового райдера в полном размере.

Липницкая обвинила организаторов концерта в непрофессионализме. По словам исполнительницы, заказчики не смогли забронировать рейс для оптимального перелета, предоставив самые дешевые авиабилеты на 14 часов без откидной спинки и питания на борту.

Как заявила Бьянка, организаторы забронировали ей и команде двухзвездочную гостиницу с номером площадью десять квадратных метров.

«Где я вынуждена на кровати вместе с визажистом краситься и готовиться к концерту, так как места просто нет. В гримерке на площадках неоднократно находились посторонние люди, которые едят и пьют частично предоставленный райдер для меня и моего коллектива при мне, и когда я работаю на сцене», — рассказала певица.

Липницкая призналась, что пережила два нервных срыва и паническую атаку из-за перелета, длительностью 25 часов. По словам артистки, организаторы не принесли извинений и не вернули деньги за билеты, которые она была вынуждена покупать за свой счет всему составу.

«Я все это терпела очень долго, так как этих организаторов я знала с 18 лет. С удовольствием приеду в другой раз и поработаю с другими организаторами, чтобы встретиться с вами!» — поделилась артистка.

Ранее Бьянка ответила на слухи о конфликте с Мари Краймбрери.

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