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Решетова ответила, хочет ли окончательно переехать из России

Модель Решетова заявила, что хочет принимать участие в развитии России

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volkonskaya.reshetova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Анастасия Решетова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не хотела бы окончательно переезжать из России.

Решетова отметила, что проводить около 40% своего времени за границей, однако она не желает «переехать с концами». Модели хочется оставаться частью России, смотреть на развитие страны и участвовать в нем.

«Нам еще много интересных дел предстоит», — заявила блогерша.

Известно, что модель живет на два города — Москву и Дубай. Она купила недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах в 2022 году. Знаменитость называла свою покупку инвестиционным вложением.

Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына. Мальчика назвали Ратмиром. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год.

По словам Решетовой, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Она рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. Однако модель поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует ему в общении с ребенком.

Ранее Решетова призналась, что не смотрит на женатых уже год.

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