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Звезда «Теста на беременность» рассказала о своих табу в кино

Актриса Анна Пескова назвала жестокость над детьми своим табу в кино

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Личный архив

Актриса Анна Пескова призналась в беседе с NEWS.ru, что у нее есть табу, связанные с детьми и насилием над ними.

Пескова отметила, что не стала бы участвовать в проекте, где над детьми производят неправомерные действия или проявляют к ним жестокость.

«Это в кино я никогда не делала, не делаю и делать не буду», — поделилась артистка.

Анна Пескова дебютировала в кино в 2008 году в сериале «Литейный». Артистка получила наибольшую известность по роли Инги Елизаровой в сериале «Тест на беременность». В фильмографии актрисы более 50 работ.

Пескова снималась в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Одержимый», «Сонька: Продолжение легенды», «Хэппи-энд», «Донбасс. Окраина», «Военная разведка: Северный фронт», «Пять минут тишины», «Тур с Иванушками», «Любовь-морковь: Восстание машин».

В июне Анна Пескова призналась, что в юношестве была влюблена в музыканта Андрея Губина и фанатела от группы «Иванушки International».

Она отметила, что мечтала отправиться в совместный тур с любимым исполнителем. Пескова призналась, что в детстве ей это не удалось, поскольку была «правильной девочкой».

Ранее Пескова заявила, что была не готова к материнству до 32 лет.

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