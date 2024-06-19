В Петербурге задержали еще одну художницу за фотосессию на кладбище

В Санкт-Петербурге по уголовному делу задержали художницу Кристину Рожкову. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на саму девушку.

Ее обвиняют в нарушении статьи 244 УК РФ («Надругательство над местами захоронения») из-за фотосессии на кладбище. При этом Рожкова заявила правозащитникам, что не делала подобных снимков.

18 июня на Большеохтинском кладбище в Петербурге была задержана еще одна художница Анна Пантелеева за БДСМ-фотосессию. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Девушка опубликовала откровенные снимки с шибари в социальных сетях. На фото она была без лифчика.

Пантелеева планировала уехать за границу после того, как публикацией заинтересовались правоохранительные органы. Отмечается, что девушка объявила сбор средств на билеты, но не успела покинуть страну.

Шибари — это японское искусство ограничения подвижности тела человека при помощи веревок.

В мае вдова Горшка обратилась в полицию из-за ню-фотосессии на могиле музыканта в Санкт-Петербурге. Затем фанаты запустили в сети петицию с просьбой наказать девушку за надругательство над местом захоронения.

Ранее лидера группы «2rbina 2rista» взяли под стражу за пропаганду нацистской атрибутики.