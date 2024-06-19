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Звезда «Маски» заявила о желании сняться в кино

Певица Диана Анкудинова заявила, что хотела бы поработать с закрытым режиссером

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:Саид Царнаев/РИА «Новости»

Певица Диана Анкудинова призналась в беседе с NEWS.ru, что хотела бы сняться в кино.

Анкудинова рассказала, что ей было бы интересно поработать с большим режиссером. Она уточнила, что хотела бы посотрудничать с закрытым кинематографистом, который не очень любит общение.

«Мне такие люди почему-то очень нравятся. Имена я не буду называть, но некоторые из них со мной периодически знакомятся. Я очень надеюсь, что это знакомство к чему-нибудь приведет», — поделилась исполнительница.

Анкудинова отметила, что ее привлекает жанр комедии. По словам певицы, ей редко удается поработать в этой стезе. Она предположила, что это может быть связано с ее внешностью и голосом.

«Но на самом деле я очень-очень позитивный, комедийный человек», — рассказала артистка.

Анкудинова пела в костюме Горностая в четвертом сезоне шоу «Маска». По словам члена жюри Филиппа Киркорова, не узнать «уникальный тембр» певицы было бы «просто неприлично». Артист также заявил, что считает костюм Горностая самым красивым на проекте. Валерия добавила, что считает выступления Анкудиновой на «Маске» «божественно красивыми».

Ранее солист группы «Иванушки International» призвал не верить слухам о распаде.

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