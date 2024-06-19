Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра

Актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отметили спектакли с ее участием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание Delfi.

Отмечается, что худрук культурного учреждения Алвис Херманис недоволен работой бывшей звезды «Современника». В Риге Хаматова не смогла подружиться с труппой и найти своего зрителя, сказал источник Delfi. Билеты на спектакли знаменитости плохо продаются, а зрители критикуют актерские навыки звезды.

Официально театр не сообщал об увольнении Хаматовой. Однако инсайдер назвал решенным вопрос о том, что российская актриса покинет труппу Нового Рижского театра. Сама артистка не стала комментировать появившуюся информацию. Она отметила, что у нее есть и другая работа, помимо спектаклей в театре Херманиса.

Недавно Латвийский Национальный театр отменил спектакль режиссера Дмитрия Крымова. Спектакль «Записки сумасшедших» должен был пройти в Большом зале в Риге 18 и 19 сентября. Причиной отмены стало то, что Латвийский Национальный театр принял решение не показывать русскоязычные постановки.

Ранее из виллы Ротару предложили сделать санаторий для бойцов СВО.