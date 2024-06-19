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Бородина ответила, пойдет ли ее старшая дочь на «Дом-2»

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее старшая дочь не любит публичность

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее старшая дочь Маруся не может оказаться на проекте «Дом-2».

Бородина объяснила, что ее дочь не любит публичность, поэтому она бы не согласилась стать участницей «Дома-2».

«Она не нарцисс. Ей неинтересно это. «Дом-2» во все времена был разный и по-своему интересный. Но у моего ребенка другие интересы и приоритеты», — отметила знаменитость.

Ксения Бородина наиболее известна по проекту «Дом-2», где работает ведущей с 2004 по 2023 год.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

В июне Бородина призналась, что ей некомфортно отдыхать в Европе с детьми.

Бородина объяснила, что пляжные курорты Европы не подходят по условиям для отпуска с дочерями. При этом телеведущей нравится там гулять и отдыхать с друзьями.

Ранее Бородина отругала дочь за пользование телефоном.

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