Звезда «Теста на беременность» вспомнила, как хотела бросить все ради Губина

Актриса Анна Пескова призналась, что в юношестве была влюблена в музыканта Андрея Губина и фанатела от группы «Иванушки International». Ее слова передает aif.ru.

«Все выбирала: ну кто же из них? Такой возраст! Хочется бросить все и в омут с головой», — вспомнила артистка.

Она отметила, что мечтала отправиться в совместный тур с любимым исполнителем. Пескова призналась, что в детстве ей это не удалось, поскольку была «правильной девочкой». Однако сейчас, пошутила актриса, она «сбежала» от мужа и дочери за «Иванушками» в Краснодарский край. Артистка сыграла одну из главных ролей в комедии «Тур с Иванушками».

«Мы наслаждались морем, солнцем, общением и совместными походами с девчонками — Агатой (Муцениеце) и Олей (Сухаревой) по набережной Геленджика», — поделилась Пескова.

Пескова дебютировала в кино в 2008-м, сыграв эпизодическую роль в сериале «Литейный». В ее фильмографии более 50 ролей. Она снималась в таких проектах, как «Тест на беременность», «Хэппи-энд», «Летчик», «Донбасс. Окраина», «Пять минут тишины».

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