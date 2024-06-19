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Агузарову вырезали из эфира после скандала

Mk.ru: выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Выступление певицы Жанны Агузаровой на прошедшей в Москве премии МУЗ-ТВ обернулось скандалом. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что певица тщательно готовилась к концерту: сделала яркий макияж, надела короткие шорты и показала заклеенный глаз, который можно было заметить из-под очков артистки.

В материале издания говорится, что Агузарова пела под фонограмму, причем, не всегда успевала за записью. Поэтому из трансляции концерта выступление певицы вырезали.

Изначально Агузарова выступала в составе группы «Браво». Первая же магнитофонная запись «Браво» с новой солисткой имела огромный успех. В 1987 году фирмой «Мелодия» была выпущена первая пластинка группы — «Ансамбль Браво». Именно с «Браво» Агузарова пела знаменитые «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки».

Через год королева рок-н-ролла начала сольную карьеру, записав «Русский альбом». В 1991 году уехала покорять США, но стать в той же степени популярной в другой стране Агузаровой не удалось, и она вернулась на родину. Осенью 2020 года певица выпустила долгожданный новый альбом «Королева Сансета».

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