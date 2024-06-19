Актер Иэн Маккеллен надеется скоро вернуться к работе после падения

Британский актер Иэн Маккеллен, который упал со сцены во время театрального представления в Лондоне, выразил надежду на скорое выздоровление и возвращение к работе. Об этом он написал в социальной сети.

85-летний актер, известный по роли Гендальфа в трилогии «Властелин колец», поделился информацией о своем здоровье. После инцидента его лечили специалисты Национальной службы здравоохранения. Он поблагодарил всех за помощь и уверенность в быстром восстановлении.

Во время представления актер оступился, упал и ему потребовалась медицинская помощь. Спектакль был прерван, но театр уже объявил о планах возобновления его показа.

Маккеллен играл роль толстяка Фальстафа в переосмыслении пьесы «Генрих IV» Уильяма Шекспира.

Хотя дата возвращения Маккеллена на сцену пока не определена, театр намерен провести спектакль заново. Актер, известный своими достижениями в кино и театре, является лауреатом многих престижных наград, включая премию «Золотой глобус» и премию «Тони».

В апреле сообщалось, что студент Бен Койлз оделся в костюм Гэндальфа из «Властелина колец» во время празднования своего дня рождения и столкнулся в пабе с актером Иэном МакКелленом.

Ранее Иэн Маккеллен приезжал на Украину.