Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер группы «Пилот» Кнабенгоф рассказал о творчестве коллектива

Группа «Пилот» выступит на площадке Summer Stage

close
100%
Пресс-служба Summer Stage

Петербургская рок-группа «Пилот» 21 июня выступит на сцене Summer Stage. Об этом сообщается на сайте площадки.

Как рассказал лидер группы Илья Кнабенгоф, в своем творчестве «Пилот» всегда был свободен в выборе красок для написания того или иного музыкального полотна.

«И тихой спокойной песне, и жесткой и громкой – всем найдется место и время. Красота в многообразии. Скучно есть по утрам одну и ту же гречку годами», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе площадки, в творчестве «Пилота» панковская стилистика и агрессия сочетаются с удивительной мелодичностью и проникновенными текстами.

Напомним, в начале нулевых команда стала известной в Петербурге альбомами «Наше небо», «Джоконда» и «Рыба, крот и свинья».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами