Лидер группы «Пилот» Кнабенгоф рассказал о творчестве коллектива

Петербургская рок-группа «Пилот» 21 июня выступит на сцене Summer Stage. Об этом сообщается на сайте площадки.

Как рассказал лидер группы Илья Кнабенгоф, в своем творчестве «Пилот» всегда был свободен в выборе красок для написания того или иного музыкального полотна.

«И тихой спокойной песне, и жесткой и громкой – всем найдется место и время. Красота в многообразии. Скучно есть по утрам одну и ту же гречку годами», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе площадки, в творчестве «Пилота» панковская стилистика и агрессия сочетаются с удивительной мелодичностью и проникновенными текстами.

Напомним, в начале нулевых команда стала известной в Петербурге альбомами «Наше небо», «Джоконда» и «Рыба, крот и свинья».