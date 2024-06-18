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Умерла вдова Эльдара Рязанова

Вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина скончалась в возрасте 83 лет

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Валерий Мельников/РИА Новости

Вдова Эльдара Рязанова, бывший художественный руководитель киноконцертного зала «Эльдар» Эмма Абайдуллина скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщила заместитель художественного руководителя киноконцертного зала Елена Гурко в беседе с ТАСС.

Причина смерти неизвестна. Дата и место прощания пока не определены. Гурко назвала Абайдуллину локомотивом киноконцертного зала «Эльдар» и прекрасным человеком, который умел сплотить коллектив.

«Очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», — заявила заместитель художественного руководителя киноконцертного зала.

По словам Гурко, команда киноконцертного зала очень любили Абайдуллину. Женщина говорила, что художественный руководитель держала «дух Эльдара Александровича» (Рязанова).

Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года. Она работала журналисткой и киноредактором. Она вышла замуж за режиссера Эльдара Рязанова в 1995 году. После кончины кинематографиста журналистка стала руководительницей киноконцертного зала.

Ранее умерла звезда фильма «Мужчина и женщина».

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