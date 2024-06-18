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Девушка Моргенштерна спровоцировала слухи о помолвке с рэпером

Блогерша Лиза Василенко намекнула на помолвку с Моргенштерном

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elizabethvasilenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Лиза Василенко опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с кольцом на безымянном пальце, спровоцировав тем самым слухи о помолвке с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).

При этом девушка не сопроводила публикацию комментарием. Однако до этого музыкант уверял поклонников, что Василенко «станет матерью его детей». Он также называл свою избранницу «божеством» в комментариях.

В недавнем интервью рэпер сравнивал свою бывшую супругу Дилару Зинатуллину с нынешней возлюбленной. Он отметил, что блогерша лишь единожды попросила у него деньги на обучение за год их отношений. В то время, как Зинатуллина «высасывала из него деньги».

Елизавета Василенко — украинская актриса, модель и блогер, известная по главной роли в сериале «Школа» на канале 1+1. Также она занесена в базу сайта «Миротворец». В 2021 году переехала жить и работать в Россию, однако после начала СВО выехала заграницу.

Моргенштерна и Василенко заподозрили в романе после их совместных фото в Дубае, спустя некоторое время пара подтвердила отношения. В октябре 2023 года появились новости, что пара рассталась. Затем знаменитости снова начали встречаться.

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян подарил жене автомобиль.

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