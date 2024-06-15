Кушанашвили обеспокоился состоянием матери Заворотнюк

Журналист Отар Кушанашвили обеспокоился состоянием матери актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом он рассказал в своем YouTube-шоу «Каково?!».

Кушанашвили напомнил, что до дочери Валентина Борисовна потеряла мужа и сына.

«Вы представляете, под каким свинцовым грузом живет эта хрупкая женщина… Как наши мамы выносят эту вселенскую боль, которая бьет и бьет их без конца», — размышляет Кушанашвили.

По словам журналиста, он не знал Анастасию Заворотнюк лично, однако встречался с ней на съемочных площадках, где актриса производила впечатление веселого и энергичного человека.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Накануне однокурсник Заворотнюк по Школе-студии МХАТ актер Денис Матросов рассказал о ее последних годах в передаче «Звезды сошлись!».

Ранее Михаил Боярский рассказал, что его самочувствие после операции соответствует возрасту.