Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве начали рассмотрение иска Киркорова к Успенской из-за интервью Жигаловой

Суд в Москве приступил к рассмотрению иска Киркорова к Успенской

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Замоскворецкий районный суд Москвы начал рассмотрение искового заявления народного артиста России Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства и деловой репутации к певице Любови Успенской. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Поводом для иска стало интервью Успенской блогеру и журналисту Алене Жигаловой, опубликованное под названием «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз».

В исковом заявлении Киркоров попросил признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в видеоматериале, в котором певица назвала его женоненавистником.

Киркоров требует обязать Жигалову удалить видео со своих каналов на YouTube, в «Дзене» и «ВКонтакте» и обязать ее опровергнуть указанную в ролике информацию. Также артист потребовал взыскания с Успенской компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей.

8 июня стало известно, что Успенская подала ответный иск в суд на Киркорова из-за слов артиста о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации. Позже суд вернул иск.

Ранее певица Слава рассказала о депрессии из-за неудачной пластики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами