В Москве начали рассмотрение иска Киркорова к Успенской из-за интервью Жигаловой

Замоскворецкий районный суд Москвы начал рассмотрение искового заявления народного артиста России Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства и деловой репутации к певице Любови Успенской. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Поводом для иска стало интервью Успенской блогеру и журналисту Алене Жигаловой, опубликованное под названием «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз».

В исковом заявлении Киркоров попросил признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в видеоматериале, в котором певица назвала его женоненавистником.

Киркоров требует обязать Жигалову удалить видео со своих каналов на YouTube, в «Дзене» и «ВКонтакте» и обязать ее опровергнуть указанную в ролике информацию. Также артист потребовал взыскания с Успенской компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей.

8 июня стало известно, что Успенская подала ответный иск в суд на Киркорова из-за слов артиста о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации. Позже суд вернул иск.

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