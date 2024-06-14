Певица Слава рассказала о депрессии из-за неудачной пластики

Певица Слава рассказала о депрессии после неудачной пластики в клинике хирурга Тимура Хайдарова. Ее цитирует «Пятый канал».

Историю со скандалом из-за пластики Слава называет неприятной.

«Я не могу о ней говорить, честно. Мне нервную систему подорвало очень сильно это все и здоровье», — призналась артистка.

После неудачного вмешательства Слава исправила грудь у другого хирурга, а позже бросила пить спиртное и начала заниматься спортом.

«Когда у тебя утром плохое настроение, как только ты встаешь на дорожку, тебе сразу становится легче. Это, клянусь, у тебя вырабатывается серотонин естественный», — поделилась она.

В июле 2023-го певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

В сентябре Слава намекнула, что Киркоров не очень честен, когда рассказывает о своих результатах пластики у Тимура Хайдарова. Звезда обратилась к коллеге, призвав его публично показать левую руку. Певица заявила, что Киркоров не ходит на перевязки к Хайдарову. Сама Слава восприняла слова Киркорова, как угрозу. Она предположила, что артист хочет «дать ей по морде».

Слава разрешила конфликт с Хайдаровым мирным путем в октябре 2023-го. Они заключили полностью устроившее певицу соглашение.

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